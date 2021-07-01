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Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8’inci kattan düşerek can verdi

Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8’inci kattan düşerek can verdi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8'inci kattan düşen 12 yaşındaki kız çocuğunun ölümü ile ilgili inceleme sürerken, Yeni Zelanda asıllı babasının da ifadesine başvurulduğu öğrenildi.