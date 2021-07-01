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- Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8’inci kattan düşerek can verdi
Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğu 8’inci kattan düşerek can verdi
- DHA
- 01.07.2021 - 07:34
- Güncelleme : 01.07.2021 - 08:02
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan site içerisinde 8'inci sınıf öğrencisi Lily Cihan (12), henüz belirlenemeyen nedenle bulunduğu binanın 8'inci katından düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde Lily Cihan'inci kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Lily Cihan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BABASININ İFADESİ ALINDI
Olay sonrası çalışmalara başlayan polis ekipleri, kız çocuğunun babasının ifadesini aldı.
Yeni Zelanda asıllı baba David James Gibbens, ifadesinde kızının LGS sınavına girdiğini, bugün sınav sonuçlarının açıklandığını, iyi bir puan aldığını ve herhangi bir psikolojik sorununun bulunmadığını söylediği öğrenildi.
Polisin, Lily Cihan'ın yüksekten düşmesiyle ilgili incelemeleri devam ediyor.