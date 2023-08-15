Esenyurt'ta alkollü sürücü trafiği birbirine kattı Alkollü olduğu iddia edilen ve yolda zikzaklar çizerek ilerleyen kargo aracının şoförü, 3 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kargo aracının sürücüsü direksiyon başına geçti, ortalık karıştı… İstanbul’un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halinde olan PTT Kargo aracının şoförü, iddiaya göre alkollüydü. Zikzaklar çizdi O halde bir süre ilerleyen sürücü, hakimiyeti kaybetti ve yolda zikzaklar çizmeye başladı. Hemen önündeki motosiklet sürücüsüne çarpmaktan son anda kurtulan şoför, park halindeki kamyonete çarptı. Sürücü, ardından da karşı şeritten gelen hafif ticari araca ve başka bir park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Polis merkeze çekti İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kargo aracının şoförü polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.