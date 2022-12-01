- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu
Esenyurt'ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu
- 01.12.2022 - 09:46
- Güncelleme : 01.12.2022 - 10:27
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sokakta bir fırıncı, çalışma yapan inşaat işçilerinin demir taşıdıkları sırada aracına çarparak hasar verdiğini gördü.
Bunun üzerine tepki gösteren fırıncı ve inşaat işçileri arasında tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışmada fırıncı, işçilerden birine yumruk attı.
Bunun üzerine inşaat işçileri, kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü.
O anlar kayıt altına alındı
Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Esenyurt'ta 'arabamı çizdin' kavgasında kalaslar havada uçtu VİDEO
Kafasına keserle vurdu
Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu.
Aldığı darbe ile yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti.
Ekipler sevk edildi
İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.