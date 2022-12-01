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    Esenyurt'ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu

    İnşaat işçileri ve fırıncı arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kalasların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.
    • 01.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:27
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    Esenyurt'ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu

    İstanbul'un Esenyurt  ilçesindeki sokakta bir fırıncı, çalışma yapan inşaat işçilerinin demir taşıdıkları sırada aracına çarparak hasar verdiğini gördü.

    Bunun üzerine tepki gösteren fırıncı ve inşaat işçileri arasında tartışma çıktı.

    Nabızların yükseldiği tartışmada fırıncı, işçilerden birine yumruk attı.

    Bunun üzerine inşaat işçileri, kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Esenyurt'ta 'arabamı çizdin' kavgasında kalaslar havada uçtu VİDEO

    Kafasına keserle vurdu

    Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs, fırıncının babasının kafasına keserle vurdu.

    Aldığı darbe ile yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken, çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti.

    Ekipler sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Esenyurt ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu #1

    Esenyurt ta arabamı çizdin kavgasında kalaslar havada uçtu #2


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