Belediye yardımı getirdiklerini söyleyerek eve giren üç şüpheli, 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı tartaklayıp, kolundaki 3 bileziği gasbetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ellerinde birinde meyve, diğeri meyve suyu ve süt kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi.

Ellerindekileri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı.

Yaşlı kadın ile sohbeti sürdüren 2 kişi, mutfağa kadar gitti.

BOĞAZINI SIKIP DARBETTİLER

Kadının kolundaki 3 altın bileziği gören 2 kişi bunları çıkarmasını istedi.

Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp yumruklayan kişiler, bilezikleri aldıktan sonra yerine yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği verdikten sonra hızla uzaklaştı.

"BİZİ YANLIŞ ANLADIN"

Fidan Kaya ifadesinde "Onlara benim yardıma ihtiyacım olmadığını söyledim. Israr ettiler ellerindeki poşetleri alıp içeri götürmek istedim, 'Seni yoramayız. Bunları nereye koyacağını bilemezsin' dediler. Evimi nereden bulduklarını sordum. Yaşlılara yardım ettiklerini söylediler. Kadın 'Ben belediyede çaycıyım' sana kahve yapayım diyerek yanında getirdiği kahveyi yaptı. Başımı yere vurup sırtıma vurdular. Kadın elimden tutuyordu. Adam her birini 5'er bin liraya aldığım 62 gram ağırlığındaki 3 altın bileziğimi çıkarttı. 3 sahte bileziği bırakıp 'bizi yanlış anladın' deyip uzaklaştılar. Balkona çıktım 'onları yakalayın' dedim. Uzaklaşmışlardı" dedi.

Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadını gasbettiler ViDEO

"SAHTE BİLEZİK KOYMUŞLAR"

Kadının yardımına gelen bir esnaf, "Oturmuşlar kahve içmişler. Sonra yaşlı teyzeyi vurmuşlar. Geldiğime boğazı kırmızıydı. Yanına 3 sahte bilezik koymuşlar" diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın balkona çıkarak çevrede bulunan esnaftan yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı kadını hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.







































