Husumetli iki kişi arasında çocuk parkında başlayan tartışma kanlı bitti. Kavgada bıçaklanan İbrahim A., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Esenyurt’a bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında, aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile bir şahıs tartışmaya başladı.

Gözü dönmüş bir şekilde İbrahim A.’nın yanından ayrılan şahıs, çevrede bulunan bir züccaciye dükkanına girdi.

Eline aldığı kurban bıçağı ile dükkandan çıkarak parka geri döndü.

İbrahim A.’yı bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan İbrahim A.’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İbrahim A., yaşama tutunamadı.

BIÇAĞI ÇALARAK DÜKKANDAN AYRILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Görüntülerde soğuk kanlı bir şekilde dükkana giren şüphelinin bıçak çaldıktan sonra ayrıldığı görüldü.

Esenyurt’ta çocuk parkında başlayan tartışma kanlı bitti VİDEO



“PARMAKLARINI DA KESMİŞ”

Yaralı adama yardıma koşan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Üstündeki tişörtte kan vardı. Karnında yara vardı. 112'yi aradım. Bir bayanla birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Eli kesikti. Parmaklarını da kesmiş. İlk önce konuşuyordu. Canının yandığını söylüyordu. Sonra şoka girdi. Ardından polis ekipleri geldi. Çocuklar, bayanlar vardı. Olayın en vahim durumu da çocukların uzaklaştırılması gerekiyordu. Ben seslendim. Onlar da şahit oldu.”