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    Esenyurt'ta eşini öldüren koca tutuklandı

    3 çocuk annesi Ceylan Kılıc'ı evinde başından vurarak öldüren şüpheli Kerim Kılıç, emniyetteki ifadelerinin ardından polis ekiplerince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 12:51
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    Esenyurt'ta eşini öldüren koca tutuklandı

    İstanbul Esenyurt'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde dün gece saatlerinde başından vurulmuş halde bulunan Ceylan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Ardından Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi.

    "Öldürüp, ortadan kaybolmuş"

    Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Allahverdi, şunları anlattı:

    "Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, hastanedeyiz oraya gelin dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş."

    "Annelerinin öldüğünden haberleri yok"

    Ablası ve eniştesinin bir aydır kavgalı olduğunu anlatan Volkan Allahverdi, "Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok" dedi.

    Esenyurt ta eşini öldüren koca tutuklandı #1

    "Cinayetten başka bir şey değil"

    Ablası vurulduğunda çocukların da evde olmadığını düşündüğünü söyleyen Volkan Allahverdi, "Çocuklar 5, 7, 2 yaşlarında. Anneniz nerede diye soruyorum, bilmiyoruz diyorlar. Çocuklar evdeyken silah patlasa nasıl duyulmaz" diye konuştu.

    Ablasının intihar edecek bir insan olmadığını belirten Volkan Allahverdi, "Şikayetçiyiz. Polis de kocası vurmuş diyor. Babam ablamın cenazesini görmüş. Kafasından vurulmuş ve darp izleri de var diyor. Cinayet bu başka bir şey değil" dedi.

    Tutuklandı

    Şüpheli ölümle ilgili emniyette ifadesi alınan eşi Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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