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- Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı
Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı
- 04.09.2022 - 13:01
- Güncelleme : 04.09.2022 - 13:07
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde komşusunun banyosundan su aktığını belirten şahıs, komşusuna giderek rahatsızlığını dile getirdi.
İHA'nın haberine göre; ikili arasında sözlü tartışma çıkınca komşu, olayı polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Su akıttığı iddia edilen eve giden polisler, kapıyı çalıp haklarında şikayet olduğunu söyledi.
Polislere tepki gösterip saldırdı
Üzerini giyip aşağı ineceğini beyan eden adam, aşağı indiği sırada polislere tepki gösterdi.
Kapısının sert bir şekilde çalındığını iddia eden adam, önce komşusuna sonra polislere saldırmaya başladı.
Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı VİDEO
O anlar kaydedildi
Polisler ise şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada eşi, araya girerek ayırmaya çalıştı.
Bu sırada polisin itmesiyle kadın düşerek arabaya çarptı. Şahıs gözaltına alınırken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.