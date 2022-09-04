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Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı

Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı

"Banyodan su sızdırıyor" diyerek komşusuyla kavga eden şüpheli, ihbara gelen polisin kapıyı sert çaldığını belirterek polise de zorluk çıkardı. Yaşananlar ise kayıt altına alındı.