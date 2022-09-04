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    Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı

    "Banyodan su sızdırıyor" diyerek komşusuyla kavga eden şüpheli, ihbara gelen polisin kapıyı sert çaldığını belirterek polise de zorluk çıkardı. Yaşananlar ise kayıt altına alındı.
    • 04.09.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 13:07
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    Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde komşusunun banyosundan su aktığını belirten şahıs, komşusuna giderek rahatsızlığını dile getirdi.

    İHA'nın haberine göre; ikili arasında sözlü tartışma çıkınca komşu, olayı polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Su akıttığı iddia edilen eve giden polisler, kapıyı çalıp haklarında şikayet olduğunu söyledi.

    Polislere tepki gösterip saldırdı

    Üzerini giyip aşağı ineceğini beyan eden adam, aşağı indiği sırada polislere tepki gösterdi.

    Kapısının sert bir şekilde çalındığını iddia eden adam, önce komşusuna sonra polislere saldırmaya başladı.

    Esenyurt'ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı VİDEO

    Esenyurt ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı #1

    O anlar kaydedildi

    Polisler ise şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada eşi, araya girerek ayırmaya çalıştı.

    Bu sırada polisin itmesiyle kadın düşerek arabaya çarptı. Şahıs gözaltına alınırken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta evi su sızdıran adam, komşusuna ve polislere saldırdı #2


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