Fren arızası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü, hızla 2 araca çarptıktan sonra tahta palet satan iş yerine girdi. Kaza anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, fren arızası nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kontrolsüz bir şekilde caddede ilerleyen kamyon, biri caddede ilerleyen biri ise park halinde olan 2 otomobile çarptıktan sonra, tahta palet satan iş yerine girdi.

Yaşanan kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da ölen olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt’ta freni arızalanan hafriyat kamyonu iş yerine daldı VİDEO

