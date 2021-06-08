Esenyurt'ta, Haramidere atıklar nedeniyle renk değiştirdi

Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, atıklar nedeniyle suyun rengi önce laciverte, ardından siyaha döndü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Haramidere, atılan atıklar nedeniyle kötü bir görüntüye kavuştu.

Çevreye koku yayan derenin rengi değişirken, mahalle sakinleri belediyeden yardım beklediklerini söyledi.

"ÜZERİ KAPATILSIN"

Çevre sakinlerinden Muhlis Karakoç, Battal Gazi ile Örnek Mahallesi'ni bölen derenin, Avcılar'daki Ambarlı Atık Su Tesisi'ne bağlandığını belirterek, ıslah edilmesi ya da üzerinin kapatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım beklediklerini belirtti.





"BUNA BİR ÇARE BULUNSUN"

Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis suyu akıyor.

Buna bir çare bulmalılar, böyle olmaması lazım. Kokudan çocuğumuzla balkonda oturamıyoruz.

Yakında kurban mevsimi gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku.

Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım." dedi.





"KOKUDAN CAMLARI AÇAMIYORUZ"

Aynı bölgede oturan bir kadın da atık su deresinin çok pis koktuğunu ifade ederek, "Pislik kokuyor. Evlerin pencerelerini açamıyoruz.

Başka söyleyecek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20 yıldan beri burası böyle. Az ileride oturuyoruz.

Dereye de yakınız. Camları kokudan açamıyoruz.

Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duymuyorlar." ifadelerini kullandı.







