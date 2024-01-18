Esenyurt'ta hırsızın pişman olduğu anlar! Mahalleliden dayak yedi Esenyurt'ta sokakta yürüyen genç kızın telefonunu kapıp kaçan hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi.

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İHA

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde kimliği belirsiz şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir genç kızın telefonunu elinden alarak kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar ise genç kızın telefonunu almak için hırsızı kovalamaya başladı.

Hırsızı yakalayan mahalleli, genç kıza telefonu verdikten sonra hırsızı dövdü.

"Yardım edin"

Bir süre sonra hırsız, mahalleliye "Dayanamıyorum, bana yardım edin. Sokakta kalıyorum. Aranızda insan yok mu?" demeye başladı.

Olay sonrası şüpheli kayıplara karışırken, yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Hırsız duygu sömürüsü yaptı"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Ak, "Hırsız, kızın telefonunu aldı ve kaçtı. Kız bağırmaya başlayınca esnaf ve komşular hırsızın peşinden koştu. Sokağın aşağısında kıstırdılar. Sonra şahsı hırpalamaya başladılar.

Hırsızdan telefonu alıp kıza teslim ettiler. Hırsız, adamlara 'Ben açım, sokakta kalıyorum, bana yardım edin' demeye başladı. Pişkinlik ve duygu sömürüsü yaptı. Daha sonra şahıs herhalde kaçtı. Tam olarak bilmiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)