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Esenyurt’ta iş yerine giren hırsız, bekçilerden kaçamadı

Esenyurt’ta iş yerine giren hırsız, bekçilerden kaçamadı

Devriye gezen bekçiler, bir dükkanda şüpheli bir şahsın olduğunu görünce dükkan sahibine durumu haber verdi. İş yeri sahibinin kapıları açması ile bekçiler, şüpheli şahsı içeride kıskıvrak yakaladı.