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- Esenyurt’ta iş yerine giren hırsız, bekçilerden kaçamadı
Esenyurt’ta iş yerine giren hırsız, bekçilerden kaçamadı
Devriye gezen bekçiler, bir dükkanda şüpheli bir şahsın olduğunu görünce dükkan sahibine durumu haber verdi. İş yeri sahibinin kapıları açması ile bekçiler, şüpheli şahsı içeride kıskıvrak yakaladı.
- İHA
- 28.07.2021 - 10:43
- Güncelleme : 28.07.2021 - 10:47
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde devriye görevindeki bekçiler, bir iş yerinin içerisinde şüpheli bir şahsın olduğunu gördü.
Bekçiler, dükkan sahibine ulaşarak durumu haber verdi.
İş yeri sahibi olay yerine gelerek kapıyı açtı.
Bekçiler içerde arama yaparak şüpheli şahsı yakaladı.
KAMERAYA YANSIDI
Yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt’ta iş yerine giren hırsız, bekçilerden kaçamadı VİDEO