Esenyurt’ta kadın kılığında erkek paniği

Bir şahsın elbiseli ve başörtüsüyle “kadın kılığında” gezmesi polisleri harekete geçirdi. Çok sayıda ihbar alan polis ekipleri, şahsı yakalayıp gözaltına alırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde “kadın elbisesi giymiş, başı kapalı” bir erkeğin sokaklarda gezdiği ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti.

Arama başlatan polis, görgü tanıklarından şahsın hangi sokağa yöneldiğini sordu.

Üstünü çıkardı

Bir iş yerinin önünde denk gelinen şüpheli şahıs, önce sözlü bir şekilde uyarıldı.

Polis şüpheliden üstünü çıkarıp, ellerini başının üstüne koymasını istedi.

Gözaltına alındı

Üstündeki elbiseyi ve kafasındaki örtüyü çıkaran şahıs, kıskıvrak gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadın kılığına giren şahıs polisleri harekete geçirdi VİDEO

Panik yaşandı

GBT (Genel Bilgi Tarama) yapılan şüphelinin akli dengesi yerinden olmayan bir şahıs olduğu tespit edildi.

İHA'nın haberine göre kısa süreli paniğin ardından şahıs, serbest bırakıldı.

“Başörtü takmıştı”

Olay anında sokakta bulunan Sevgi Laçin, “25 -30 yaşlarında bir erkek başörtü takmıştı tanınmamak için. Buraya doğru geldikten sonra polisler de geldi. Polisler şahsı burada yakaladılar. Polislerin yaptığı aramada sırt çantasında bazı çöpler, gömlek, pantolon birde beyaz spor ayakkabı çıktı. Polisler, tehlikeli herhangi bir şey bulmadıkları için serbest bıraktılar. Yabancı uyrukluydu galiba derdini anlatamıyordu. Türkçesi iyi değildi. Kendisini ifade etmekte zorlanıyordu.” şeklinde konuştu.