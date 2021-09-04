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    Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi

    Durakta otobüs bekleyen kadınlar, yanlarında bulunan şahsın hareketlerinden rahatsız olarak şüphelendiler. Kadınların çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, şahsı darbettiler.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 14:44
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    Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi

    Son zamanlarda artan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul Esenyurt’ta durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç. isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.

    Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı.

    TACİZCİYİ DARBETTİLER

    Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi önce yakaladı ardından darbetmeye başladı.

    Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi VİDEO

    Esenyurt ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi #1

    ÇOK SAYIDA KADIN FOTOĞRAFI ÇIKTI

    Elinden cep telefonu alınan O.Ç.’nin fotoğraf galerisinde birbirinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü.

    Esenyurt ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Vatandaşlar darbettikleri şahsı yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç. adliyeye sevk edildi.

    Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi #3

    Esenyurt ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi #4

    Esenyurt ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi #5

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