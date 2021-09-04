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- Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi
Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi
- İHA
- 04.09.2021 - 14:39
- Güncelleme : 04.09.2021 - 14:44
Son zamanlarda artan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Esenyurt’ta durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç. isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.
Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı.
TACİZCİYİ DARBETTİLER
Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi önce yakaladı ardından darbetmeye başladı.
Esenyurt'ta kadınların fotoğrafını çeken tacizci darbedildi VİDEO
ÇOK SAYIDA KADIN FOTOĞRAFI ÇIKTI
Elinden cep telefonu alınan O.Ç.’nin fotoğraf galerisinde birbirinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Vatandaşlar darbettikleri şahsı yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç. adliyeye sevk edildi.
Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.