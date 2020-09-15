Esenyurt’ta kız kavgası kamerada

İki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu.

Geçtiğimiz pazar günü saat 10:30 sıralarında İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir araçtan inen iki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladı.

Kızlardan biri, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen arkadaşına hakaret ederek tehditler savurmaya başladı.

Tartışmaya karşılık vermek istemeyen arkadaşı ise oradan uzaklaşmak istedi.

KAFASINI KALDIRIMA VURDU

Ancak sinirli genç kız, engel olarak önce darbetti, daha sonra saçından tutarak arkadaşını yere düşürdü.

Düşen arkadaşının üzerine çıkıp kafasını kaldırıma vuran öfkeli genç kız, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta kız kavgası İZLE