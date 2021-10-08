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    Esenyurt’ta köpek dehşeti: Biri ağır, 2 yaralı

    Aynı günde iki kişi, bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında bir kadın ağır şekilde yaralanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 14:20
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    Esenyurt’ta köpek dehşeti: Biri ağır, 2 yaralı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi’nde işe gitmek için durağa doğru yürüyen biri kadın iki kişi, kangal köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Çevredeki bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpekler, Besra E. isimli kadını yaraladı.

    SALDIRGAN KÖPEK, KADININ ETİNİ KOPARDI

    Köpekler, kadının vücudundan et parçası koparıp 40 dikiş atılmasına neden olurken, o anlarda ise kadının yardımına yoldan geçen bir aracın içindeki vatandaşlar yetişti.

    Vatandaşların müdahalesiyle ölümden kıl payı dönen kadının içler acısı hali, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt’ta köpek dehşeti: Biri ağır, 2 yaralı ViDEO

    SONRAKİ HEDEF MARKETTEN DÖNEN ADAM

    Köpeklerin diğer hedefi ise yolda yürüyen bir adam oldu.

    Marketten dönen adamın arkasından yaklaşan iki köpek, saldırıda bulundu. Bir anda korkuya kapılan adam büyük şok yaşadı.

    O anlarda da kamera kayıttaydı.

    Esenyurt’ta köpek dehşeti: Biri ağır, 2 yaralı #1

    Esenyurt’ta köpek dehşeti: Biri ağır, 2 yaralı #2

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