Kumaş kurutma makinesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, işçiler tahliye edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir kumaş fabrikası alevlere teslim oldu.

Fabrikayı duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KURUTMA MAKİNESİ NEDEN OLDU

Kumaş kurutma makinesinden çıktığı söylenilen yangına ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Yangın nedeniyle işçiler tahliye edildi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangının kesin çıkış nedeninin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Esenyurt’ta kumaş fabrikasında yangın ViDEO











