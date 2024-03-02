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Esenyurt'ta onarım yapılan minarenin bir kısmı koparak binaya çarptı

Esenyurt'ta onarım yapılan minarenin bir kısmı koparak binaya çarptı Esenyurt’ta bir cami minaresinde güçlendirme çalışması yapıldığı esnada, vinç yardımıyla bağlanan halatın çıkması üzerine petek ve külah kısmı bir binaya çarparak zemine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, onarım yapılan camii havadan görüntülendi.