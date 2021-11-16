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    Esenyurt'ta taksiciler, giden yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi

    Taksiciye eksik ücret ödediği iddia edilen yabancı uyruklu yolcu, başka taksiciler de gelince haklı olduğunu anlatmaya çalıştı. Minibüse binen yolcu, demir sopalarla indirilerek parayı verdi.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 09:18
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    Esenyurt'ta taksiciler, giden yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi

    Dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahıs taksi kullandı.

    Yolc ile ticari taksi sürücüsü arasında ‘Ücreti eksik verdin’ tartışması çıktı.

    Şahıs, araçtan tartışma sonrasında indi. Bir süre sonra tartışmanın büyümesi ile olay yerine ikinci bir taksi şoförü geldi.

    MİNİBÜSE BİNEREK UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

    Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse bindi. Tartışma minibüsün kapısında da devam etti.

    DEMİR SOPAYLA MİNİBÜSTEN İNMESİNİ BEKLEDİ

    Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksicinin adamı tehdit ettiği görüldü. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti.

    PARAYI VERDİ

    Minibüsten inen adam, kendisinden fazladan istenildiğini iddia ettiği parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt ta taksiciler, giden yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi #1

    Esenyurt ta taksiciler, giden yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi #2

    Esenyurt ta taksiciler, giden yolcuyu demir sopayla minibüsten indirdi #3

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