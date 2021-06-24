Toprağın altına gömülü köpek yavrularını fark eden çocuklar, köpekleri kurtarabilmek için elleri ile toprağı kazdı. Kurtarma anları anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi’nde bulunan boş arazide gezen 4 çocuk, köpek sesleri duydu.

Havlayan köpeğin bir noktaya baktığını fark eden çocuklar, üzeri toprakla kapatılmış bir köpek yuvası olduğunu fark etti.

4 çocuk yuvayı elleri ile kazmaya başladı.

Kazdıkça toprağın altından yavru köpekler çıktı.

Çocuklar kazmaya devam ederek yavru köpekleri dışarı çıkardı.

Saniyeler ile yarışan çocukların köpekleri kurtardıkları o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

“HAYVANIN YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİL”

Köpekleri çıkaran çocuklardan Ramazan Aydoğan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Biz burada arkadaşlarımızla geziyorduk. Yerin altından köpek sesleri geldi. Bir baktık, 4-5 tane köpek kuyunun içine düşmüş. Yuvaları oradaydı zaten, ama üzerine basılarak gidilmiş. Hayvanın yapacağı bir şey değil. Yıkmışlar yani. Üzerlerine yıkmış olabilirler.

Biz bayağı kazdık zaten. Biz kazıyoruz ama hayvanları bulamıyoruz. Çok derine inmişler. Biz kazdık. Çıkardık hepsini oradan. Hepsini annelerinin yanına saldık. Hayvanları ben çıkardım. Kendi ellerimle çıkardım.”

Esenyurt’ta toprağa gömülen köpekleri çocuklar kurtardı VİDEO



“BUNU ANNESİ YAPMADI, İNSAN YAPMIŞ OLMALI”

O anları cep telefonu ile kaydeden Üzeyir Çetinkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımla Esenkent'e doğru giderken, yavru köpek seslerini duyduk. Sesleri geliyordu ama kendileri görünmüyordu. Arkadaşlarla kazmaya başladık. Kazdık kazdık, birinin kuyruğu diğerinin de kafası çıktı. Çektik gelmedi. Biraz daha kazınca köpeğin bedeni ortaya çıktı.

Çekiyoruz bir tane yavru geliyor. Biz ileri doğru baktığımız da anneleri o taraftan bağırıyordu. Biz de hepsini saldık, gönderdik. Köpeklerin yuvası yaklaşık 25-30 santimetre aşağı doğruydu. Üstü de boştu. Bunu annesi yapmadığına göre? Bunu annesi yapmadı, insan yapmış olmalı. Köpekler 25-30 santimetre aşağı doğrulardı, üzerleri de boştu.”