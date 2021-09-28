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Esenyurt’ta velayet kavgası
Boşanmak üzere olan bir çift, çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. İki aile arasında çıkan kavgada bir kadın, sokak ortasında bayıldı.
- İHA
- 28.09.2021 - 10:05
- Güncelleme : 28.09.2021 - 10:35
Boşanma arifesindeki çift, çocuklarının velayeti için İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde tartışmaya başladı.
Tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
BİR KADIN BAYILDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İki ailenin sokak ortasında birbirine saldırdığı kavga sırasında bir kadın, baygınlık geçirdi.
Dakikalar süren kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta velayet kavgası ViDEO