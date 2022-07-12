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Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler

Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler

Panelvan araçta bulunan 6 kişi, “yan baktın” diyerek bir gence saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemlerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.