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    Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler

    Panelvan araçta bulunan 6 kişi, “yan baktın” diyerek bir gence saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemlerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.07.2022 - 10:22
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    Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki panelvan araç içerinde bulunan 6 kişi, gece 01.30 sıralarında yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşündü.

    Saniyeler içerisinde araçtan inen 6 kişi, ortalığı birbirine kattı.

    1 kişiye 6 kişi saldırdı

    Gence tekme-tokat saldıran şüpheliler, rahat tavırlarla araca geri döndü.

    Saldırganlar bir süre sonra gözden kaybolurken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi.

    O anlar kamerada

    Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta 'yan baktın' diyerek bir gence saldırdılar VİDEO

    Esenyurt ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler #1


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