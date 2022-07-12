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- Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler
Esenyurt'ta ‘yan baktın’ deyip, bir genci öldüresiye dövdüler
Panelvan araçta bulunan 6 kişi, “yan baktın” diyerek bir gence saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemlerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 12.07.2022 - 10:22
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'ndeki panelvan araç içerinde bulunan 6 kişi, gece 01.30 sıralarında yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşündü.
Saniyeler içerisinde araçtan inen 6 kişi, ortalığı birbirine kattı.
1 kişiye 6 kişi saldırdı
Gence tekme-tokat saldıran şüpheliler, rahat tavırlarla araca geri döndü.
Saldırganlar bir süre sonra gözden kaybolurken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi.
O anlar kamerada
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt'ta 'yan baktın' diyerek bir gence saldırdılar VİDEO