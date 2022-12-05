Esenyurt'ta yan yatan havai fişek vatandaşlara sıçradı

Asker eğlencesinde yan yatan havai fişek bataryası etrafta bulunan vatandaşların üzerine sıçrarken şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde asker eğlencesi yapan şehir magandaları dehşet saçtı.

Asker eğlencesi düzenleyen bir grup, tedbir almadan havai fişek yaktı.

Yan yatan havai fişek bataryası, çevredeki insanların üzerlerine doğru patladı.

Yaralanan olmadı

Çevredekiler fişekten kaçarken olaydan yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, o anlar asker eğlencesinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi VİDEO