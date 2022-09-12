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    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı

    3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbetti, saldırganlardan biri onları bıçakladı. Polis, titiz çalışma sonrası bıçaklı saldırganı yakaladı.
    • 12.09.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 11:41
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    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yolda dün saat 17.30 sıralarında baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y., alkol almaya başladı.

    Bir süre sonra baba ve oğlu, yol kenarına idrarını yaptı.

    Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y., baba ve oğlunu uyardı.

    İkisini de bıçakladı

    Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bir saldırgan, eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

    Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı VİDEO

    Baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı

    Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı #1

    Saldırgan yakalandı

    DHA’nın haberine göre polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlunu yaraladığı belirlenen Uğur Y.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı.

    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı #2

    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı #3

    Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı #4


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