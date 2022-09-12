Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı

Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı

3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbetti, saldırganlardan biri onları bıçakladı. Polis, titiz çalışma sonrası bıçaklı saldırganı yakaladı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yolda dün saat 17.30 sıralarında baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y., alkol almaya başladı.

Bir süre sonra baba ve oğlu, yol kenarına idrarını yaptı.

Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y., baba ve oğlunu uyardı.

İkisini de bıçakladı

Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir saldırgan, eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlu bıçaklandı VİDEO

Baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan yakalandı

DHA’nın haberine göre polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlunu yaraladığı belirlenen Uğur Y.’yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı.