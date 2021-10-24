Para bozdurmak için berber dükkanından çıkan ve karşıya geçen berbere hızla gelen araç çarptı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce havaya fırlayan adam, ağır yaralandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan berber dükkanından para bozdurmak için çıkan Cumali Köktaş’a (57), karşıya geçerken hızla gelen araç çarptı.

Köktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu.

FECİ KAZA KAMERADA

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Köktaş’ın yardımına yetişti.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Köktaş’ın 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt’ta yolun karşısına geçecekti, metrelerce havaya savruldu ViDEO

“ADAMI İLERİYE KADAR FIRLATTI”

Kazaya tanık olan bir vatandaş, “Arkadaş para bozdurmak için karşıya geçti. Sağına soluna da bakarak gitti. Yolun bu kısmına geldiğinde çok hızla gelen bir araba, adamı ileriye kadar fırlattı. Arkadaşın çenesi ve boyun kemiği kırılmış. Yoğun bakımdan çıktı.” dedi.