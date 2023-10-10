İHA
İstanbul Esenyurt'ta dehşet dolu anlar yaşandı.
İlaç almak için eczaneye gelen adam, içeride kendisine borcu olan arkadaşını gördü.
Borçlusunu gördü yumruk attı
Borçlusunu görür görmez üstüne yürüyen şahıs, beklemeden adamın yüzüne yumruk attı.
Yumruk sonrası adam neye uğradığını şaşırırken olaya iş yeri personeli müdahale ederek sinirli alacaklıyı eczaneden dışarı çıkardı.
Saldırı anları kamerada
Şahsın dışarı çıkmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşanan o anlar ise eczanenin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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