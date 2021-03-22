Aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiyi sokak ortasında kovalayan şahıs, girdiği fotoğrafçıda bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt’ta bir grup şüpheli, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı olduğu adamı sokakta gördü.

Şahıslar arasında yaşanan bağrışma ardından şüpheliler, alacaklı olduğu adamı saklanmak için girdiği fotoğrafçı dükkanında sıkıştırdı.

YARALAYIP KAÇTILAR

Şüpheliler, pompalı tüfekle adamı burada yaraladıktan sonra kaçtı. Ayaklarından yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Esenyurt'taki kovalamacada pompalı tüfekle 1 kişinin yaralanma anı kamerada VİDEO









OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın, kendisini kovalayan şüphelilerden kaçarak bir fotoğrafçı dükkanına sığındığı görülüyor.





SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Dükkana gelen kar maskeli şüphelilerin, pompalı tüfekle şahsı yaraladıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerin devamında ise yaralanan adama 112 ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.



