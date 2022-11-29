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Eskişehir’de, 100 milyon TL’lik kablo çalan şebekeye operasyon

Eskişehir’de, 100 milyon TL’lik kablo çalan şebekeye operasyon

2 yıl içinde değeri 100 milyon TL olan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındı. Tespit edilen hırsızlık şebekesinde yönelik, 11 ilde operasyon yapıldı.