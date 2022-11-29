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- Eskişehir’de, 100 milyon TL’lik kablo çalan şebekeye operasyon
Eskişehir’de, 100 milyon TL’lik kablo çalan şebekeye operasyon
- 29.11.2022 - 14:10
Eskişehir’de, 2017-2019 arasında haberleşme ve enerji nakit kablosu hırsızlığına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi.
Hırsızlığın48 kişilik suç şebekesi tarafından yapıldığını belirleyen JASAT dedektif timleri, harekete geçti.
11 ilde eş zamanlı operasyon
DHA’nın haberine göre; Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.
6 şüpheli ifadelerinin ardından, 20 şüpheli adliyeden serbest bırakıldı
Eskişehir'e getirilen 26 şüpheliden 6'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 20 şüpheli ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan 20 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.