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    Eskişehir'de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu

    Akrabalar arasında çıkan tartışmada 2 kişiyi öldüren şüpheliler olay yerinden kaçtı. 40 dakikalık koşturma sonrasında şüpheli farklı mahallelerde yakalandı.
    • 25.09.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 16:20
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    Eskişehir'de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu

    Eskişehir'de 8892. Sokak’ta ikamet eden 28 yaşındaki Volkan Şener ve 21 yaşındaki Polat Gezgin ile akrabaları olduğu öğrenilen 50 yaşındaki İsmail A. ve oğulları 20 yaşındaki Beytocan A. , 22 yaşındaki Baran A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Nabızların yükseldiği tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Beytocan A.,  olay yerine geldikleri kiralık araçtan aldığı pompalı tüfekle Volkan Şener ve Polat Gezgin’e ateş açtı.

    2 yaralı hayatını kaybetti

    Mermilerin isabet ettiği  Şener sevk edildiği Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde, Gezgin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    350 polis, şüphelileri aradı

    Olayın ardından şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için il genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara 350 polis, dronlu polis ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat timleri katıldı.

    Eskişehir de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu #1

    40 dakika sonra yakalandılar

    Şüpheliler 40 dakikalık kovalamaca sonucunda Zafer Mahallesi’ndeki farklı sokaklarda yakalandı.

    "Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu"

    Şüpheliler İsmail A., Baran A. ve Beytocan A., sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilmelerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Şüphelilerden Beytocan A. sağlık kontrolü için getirildiği hastanenin kapısında babasına sitem ederek, "Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu" dedi.

    Eskişehir de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu #2

    Eskişehir de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu #3

    Eskişehir de akraba cinayeti: Cinayet falan işlemedim, onlar benim dayımın oğlu #4


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