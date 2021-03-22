Eskişehir’de aşırı hız ölüm getirdi: 2 kişi hayatını kaybetti

Virajı alamayarak kaldırıma çarpması sonucu takla atan araç, yol kenarında ters halde durabildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa istikametine giden H.M.T.'nin kullandığı 32 BA 307 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa karayolu Keskin Mahallesi Kavşağı'nda aşırı hızdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Sürücünün virajı alamayarak aracıyla kaldırıma çarpması sonucu takla atan araç, yol kenarında ters halde durabildi.

SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan araç sürücüsü H.M.T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.