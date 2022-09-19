Eskişehir’de bıçaklı kavga

Bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan 2 cinayet şüphelisini yakaladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçe merkezindeki bir eğlence merkezinde Ümit Zeybek (46) Kenan Çetintaş (40), Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

2 kişi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Çetin K.’nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 şüpheli yakalandı

AA’nın haberine göre olay yerinden kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beylikova ilçesinde yakalandı.

(Kenan Çetintaş)

(Ümit Zeybek)

(Çetin K.)