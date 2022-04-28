Eskişehir'de çiftçi dolandıran 4 kişi yakalandı

25 milyon liralık çiftliği satın alma bahanesiyle sahibini 60 bin 950 dolar dolandıran Kamerun ve Honduraslı 4 kişilik çete, İstanbul'da yakayı ele verdi.

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan ve çiftliğini internet üzerinden 25 milyon liraya satışa çıkaran İ.C., kendilerini 'Fransız iş insanı' olarak tanıtan Kamerun uyruklu şüphelilerle temas kurdu.

Çiftçiye Türkiye’ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne süren şüpheliler borç isteyerek daha sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi.

61 bin dolar kaptırdı

Bunun üzerine İ.C. bankadan 60 bin 950 dolar çekerek Guy Djeutha, Bertrand Nzali ve Bengono Armand’a teslim etti. İlerleyen günlerde şüphelilerden haber alamayınca durumu fark eden İ.C., Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulundu.

İstanbul'da yakalanıp tutuklandılar

Soruşturma kapsamında JASAT dedektifleri, Guy Djeutha, Bertrand Nzali ile Bengono Armand’ı İstanbul’da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir’de geçen 11 ve 15 Nisan’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şebekenin firari şüphelisi olan Honduraslı Joel Norales Oliva ise İstanbul’da teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilerek ifadesi alınan Oliva, çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’tan tutuklandı.

Adreslerinde sahte paralar ele geçirildi

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda şifreli çelik kasalar ve valizlerin içine gizlenen 60 bin sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 sahte 200 euro, 2019’da Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği sahte 3 bin 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri bulundu. DHA'nın haberşne göre başka şüphelinin evinde ise 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 130 bin sahte ABD doları, 200’lük banknotlar halinde sahte 500 bin euro, çok miktarda sahte para kalıbı ve değişik isimlere ait 5 sahte pasaport bulundu.