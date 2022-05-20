Eskişehir'de define ararken faciaya neden olan 2 şahsa 25'er yıl hapis

Eskişehir'de define ararken faciaya neden olan 2 şahsa 25'er yıl hapis

Define arayan grupta, kazı sırasında patlayıcıyı infilak ettiren kişiyi döverek öldüren 2 şahıs, 25 yıl 5 ay hapse çarptırıldı.

Eskişehir’de Mehmet Sarıoğlu; Ömer K., Sevinç E., Murat K., Servet K., Bekkican K. ve Kaan K. ile birlikte Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi Parmaklı mevkiinde define aramaya gitti.

Burada izinsiz kazı yapan 7 şüphelinin, önlerine çıkan kayayı aşmak için kullanmak istedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden yaralandı.

Hatalı infilak ettirdiği düşünülen kişiyi döverek öldürdüler

Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Ömer K.’nin kardeşleri Kaan ve Bekkican K., patlayıcı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu’nu darbederek ağır yaraladı. Sarıoğlu, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E., Servet K., Murat K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları ile maktul yakınları duruşmaya katıldı.

Suçlamaları reddettiler

Karardan önce son sözleri sanılan sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

2 şahsa indirimli 25 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanıklar Bekkican ve Kaan K.’yi, maktul Mehmet Sarıoğlu’nu ‘kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan 5 ay ve ‘hakaret’ suçundan bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı.

Davada yargılanan tüm sanıklar, ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet’ suçundan beraat etti. ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçundan yargılanan sanıklar Ömer K., Sevinç E. ve Servet K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.