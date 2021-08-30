- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de karantinada olması gereken kişi, kardeşinin kimliğini kullandı
Eskişehir'de karantinada olması gereken kişi, kardeşinin kimliğini kullandı
Jandarmanın yaptığı denetim sırasında M.Y. isimli bir kadının, karantinasını ihlal ettiği ve kardeşinin HES koduyla kimliğini alarak yola çıktığı belirlendi.
- DHA
- 30.08.2021 - 11:54
- Güncelleme : 30.08.2021 - 11:59
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, denetimler kapsamında Eskişehir-Seyitgazi karayolunda şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.
Bir otobüste yolcu olarak bulunan M.Y. isimli kadının, karantinada olması gerektiği tespit edildi.
KARDEŞİNİN HES KODUYLA BİLET ALDI
Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin, kardeşine ait HES kodu ve kimlik ile bilet aldığı ortaya çıktı.
PARA CEZASI KESİLDİ
İhbar üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantinaya alınan M.Y.'ye, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezasına çarptırıldı.