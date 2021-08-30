Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de karantinada olması gereken kişi, kardeşinin kimliğini kullandı

Eskişehir'de karantinada olması gereken kişi, kardeşinin kimliğini kullandı

Jandarmanın yaptığı denetim sırasında M.Y. isimli bir kadının, karantinasını ihlal ettiği ve kardeşinin HES koduyla kimliğini alarak yola çıktığı belirlendi.