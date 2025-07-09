Eskişehir'de kazada 2 polis memuru yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde devriye görevi icra eden motosikletli polis ekibi tramvay yolunda seyir halindeyken B.U. idaresindeki ticari taksi ile henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada motosikletteki 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan polis memurları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.