Eskişehir’de kız yurduna giren şüpheli serbest kaldı

Kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eskişehir’de bulunan Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B. (42), girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi.

Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında herhangi bir şikayet olmayan Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Tepkilerin üzerine yeniden yakalandı

Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, infiale yol açtığı gerekçesiyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

Bu sırada yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

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Öğrencilerden protesto

Öte yandan yurda izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.

“Namaz kılmak için oraya girdim”

Emniyette ifadesi alınan ve elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürdü.

Abdülmecit B., “Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim.” dedi.

Serbest kaldı

DHA’da yer alan habere göre savcılık sorgusu tamamlanan Abdülmecit B., tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Abdülmecit B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.