Koronavirüse yakalanmadan önce "köpekler gibi pişmanım" diyen Niyazi Yalçın, herkesi aşı olmaya davet etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ve dünyada aşı çalışmaları devam ediyor.

Hastanelerde tedavi gören aşısız korona hastaları, pişman olarak aşı çağrısında bulunuyor.

Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Yalçın, çevredekilerinin ısrarına rağmen aşı olmayı reddetti.

VİRÜSÜN KIŞ AYLARINDA BULAŞMA RİSKİ YÜKSEK

Yalçın, kısa süre önce koronavirüse yakalanarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde mücadele etmeye başladı.

Kış aylarıyla birlikte virüsün bulaşma riskinin daha fazla arttığını belirten uzmanlar, vatandaşların maske ve mesafeye özellikle kapalı alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini uyararak aşı çağrısında bulunuyor.

Eskişehir'de koronaya yakalandı, aşı çağrısı yaptı VİDEO

"15 GÜNDÜR ÇOCUKLARIMDAN AYRIYIM"

Aşılarını olmadığını için ‘köpekler gibi pişmanım’ diyen 69 yaşındaki Niyazi Yalçın, “Şu anda imkanım olsa hepsini bir anda olurum. Şu anda çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Aşı olmayanlara tavsiyem, her neredeyseniz gelin aşınızı olun. Ben 15 gündür çocuklarımdan ayrıyım. Ailesini seven herkes aşısını olsun. Bütün sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Kendi dedeleri, babaları gibi baktılar bana. Yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler.” diye konuştu.





"GENÇLERİN AŞIYA OLAN TEPKİLERİ NEDENİ İLE SALGINI KONTROL EDEMİYORUZ"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, “Salgın hala devam ediyor, bu iş bitmedi. Gençlerde her ne kadar yoğun bakıma yansımasa da servise gelen aşısız ve genç hastaların olduğunu biliyoruz. Kış aylarının gelmesi açık havadaki gezintileri kapalı ortamlara çekti. Kapalı alanda enfeksiyonun yayılımı daha hızlı olacağı için gençler bulgu olmaksızın, enfekte oluyorlar ve taşıyıcılar. Dolayısıyla kapalı alanlarda bu gençler daha hızlı enfeksiyon yayılımına neden oluyorlar. Kendileri çok etkilenmeseler de yaşlı ve riskli grubu hızla enfekte ediyorlar.

Gençler arasında aşının az yapılıyor olması veya aşıya olan tepki nedeniyle bu salgını hala kontrol edemiyoruz. Aşı şu anda virüs için en önemli önlemlerden birisi. Maske ve mesafede de gevşeme olduğunu görüyoruz. Gençler özellikle maske ve mesafeye dikkat etmeksizin geziyorlar. Salgın bitene kadar biraz daha sabredip, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlere aşınızı olun, maske ve mesafeye son derece dikkat edin demek istiyorum.” ifadelerini kullandı.