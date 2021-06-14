Euro
10.08
-0.82%
Dolar
8.3277
-0.79%
Altın
501.11
-1.11%
Borsa
1.461
0%
Bitcoin
326.520
9.83%
EXEN Coin
33.53
4.78%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken darbedildi

    Aysun Korkar, yanındaki oğlu ve bir arkadaşı sokak hayvanlarını beslemek için gittikleri köyde, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.
    • REUTERS
    • 14.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken darbedildi

    Eskişehir'de yaşayan Aysun Korkar, Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı noktalara mamalar koyarak sokak hayvanlarını gönüllü olarak beslemeye başladı.

    Korkar, yine sokak hayvanlarını beslediği sırada mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

    ÇENESİ KIRILDI

    Evlerinin önündeki arazide besleme yapılmasını istemeyen kişilerin köpeklere taş atmasıyla çıkan tartışma, hayvansever Korkar’ın çenesinde kırıkların oluştuğu darp olayına döndü.

    Aysun Korkar, yaşananları sosyal medyada paylaştığı video ile anlattı. Ardından ameliyata alınan Korkar, şu an konuşmakta zorluk çekiyor.

    "KONUŞAMIYORUM, ÇENEMDE ÜÇ KIRIK VAR"

    Besleme yaptığı sırada mahalle sakinleriyle arasında çıkan tartışmada yaralanan Aysun Korkar, yaşanan olayı çektiği bir video ile anlattı.

    Gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen Korkar, “Çok konuşamıyorum, çünkü çenemde üç dört yerde kırık var.

    Eskişehir Odunpazarı mevkii Akpınar köyünde besleme yaparken tanımadığım bir kişi gelip ‘burada besleme, yapma, sinek oluyor, sen neden burada besliyorsun’ diyerek hakarette bulundu.

    Daha sonra beslediğim köpeklere taş attı. İlk attığında tepki gösteremedim, ancak ikinci atışı hayvana gelince dayanamadım.

    Üzerine yürüdüm ve darbedildim, çenemden darbe aldım.

    Şu an ameliyata girmek üzereyim, çok üzgünüm. Bir sürü hayvanı kendi imkanlarımızla besliyoruz, fakat böyle insanlar çıkıyorlar ‘besleme yapamazsın’ diye.

    Bu hayvanların yavruları bile açlıktan ölmüştü orada. Ben 15 kilometre öteden gelip besleme yapıyorum.

    Devletin arazisi, onların bahçesi değil. Sokak hayvanları bunlar.

    Birazdan ameliyata gireceğim, çenemde üç yerden kırık var. Konuşamıyorum çünkü doktorlar konuşmamı istemiyor. Ben oraya gidemediğim gün onlar aç kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

    Eskişehir de sokak hayvanlarını beslerken darbedildi #1

    "SİZİN KAPINIZIN ÖNÜNDE YAPILSA KABUL EDER MİSİNİZ"

    Öte yandan darbettiği iddia edilen vatandaşın, olay öncesinde hayvanseverlerin yanına gelerek “Bu şekilde buraya atılan yemler var ya sinek, böcek yaptığı zaman bu mikropların verdiği zararı gelip karşılayacak mısın, biri hastalandığı zaman karşılayacak mısın” demesi bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere yansırken, beslemeye karşı çıkan bir diğer vatandaşın ise “Abla sizin mahallenize, kapınızın önüne böyle bir şey yapılırsa bunu kabul eder misiniz, o kadar boş yer var, ama lütfen yapmayın.” diye yakındığı görüldü.

    Eskişehir de sokak hayvanlarını beslerken darbedildi #2

    Eskişehir de sokak hayvanlarını beslerken darbedildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir