Eskişehir'de sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuk boğuldu Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde sulama göletine düşen 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibine ait dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

DHA

Eskişehir'de yaşanılan olayda bir çocuk hayatını kaybetti..

Mihalıççık ilçesine bağlı Seki Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Levent Çakan, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü.

Çakan'ın suya düştüğünü görenler ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne verdi. İhbar üzerine sulama göletine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye, orman itfaiyesi ile 112 Acil Servis sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Dalgıç ekipler suya girerken uzun süren aramaların ardından Levent Çakan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.