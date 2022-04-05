Eskişehir'deki katil zanlısı, adliyeye çelik yelekle götürüldü

Husumetli olduğu kişiyi tabancayla katleden Mustafa S. isimli zanlıya, adliyeye sevk edildiği sırada çelik yelek giydirildi.

Eskişehir'deki Zafer Mahallesi, Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci, arasında husumet olduğu bir şahısla tartışma yaşadı.

Mustafa S. isimli husumetli, seyyar halıcı olan meslektaşı İsa Demirci'nin yanına gidince çıkan tartışma büyüdü.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti.

Kurşunlardan birisi İsa Demirci'nin sırtına isabet etti. Mustafa S. kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa Demirci hayatını kaybetti.

"KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, TARTIŞTIK"

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Mustafa S. dün akşam polise teslim oldu. Gözaltına alınan Mustafa S. ifadesinde, İsa Demirci ile aralarında uzun süredir husumet olduğunu belirterek, "Uzun bir süre önce, inşaat yaptığımız sokağa beton mikseri geldi. Yol kapalıydı, o da aracıyla geçmek istedi. Başka yoldan gitmesi gerektiğini söyledim. Bu nedenle tartıştık. Bu husumet de yıllardır sürüyor. Son zamanlarda ise İsa Demirci kardeşlerimi ve ailemi rahatsız ediyordu. Bunu neden yaptığını sormak ve konuşmak için yanına gittim, tartıştık. Silahını görünce de ateş ettim." dedi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ DEFNEDİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından çelik yelek giydirilen Mustafa S., adliyeye sevk edildi. Öldürülen İsa Demirci ise asri mezarlığında toprağa verildi.

































