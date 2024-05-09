Okulların tatil olduğu iddiasına MEB'den yalanlama

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesine eğitim camiası tepki gösterdi ve öğretmenler protesto etti.
Yarın ise öğretmenler ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
MEB açıklama yaptı
Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir takılım olacağı öngörülüyor.
Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldıığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.
Öğretmenler derse girmedi
Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.
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