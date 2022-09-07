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Eskişehir’deki parkta bıçaklanan genç, 4 gün sonra öldü

Eskişehir’deki parkta bıçaklanan genç, 4 gün sonra öldü

Bir parkta tartıştığı kişi tarafından 4 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.