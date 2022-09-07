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    Eskişehir’deki parkta bıçaklanan genç, 4 gün sonra öldü

    Bir parkta tartıştığı kişi tarafından 4 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:27
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    Eskişehir’deki parkta bıçaklanan genç, 4 gün sonra öldü

    Geçen cumartesi gecesi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Yeşilvadi Parkı’nda bir araya gelen Burak Barut (24) ile Umutcan Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    İkili arasında çıkan kavgada Umutcan Ö.,  bıçakla Burak Barut’u 4 yerinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

    4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Burak Barut yaşamını yitirdi.

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Umutcan Ö. olduğunu belirledi.

    Eskişehir’deki parkta bıçaklanan genç, 4 gün sonra öldü #1

    Yakalandı

    Yakalanarak gözaltına alınan Umutcan Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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