Yasağı ihlal ederek ara sokakta eğlence düzenleyen grup, polis otosunun siren sesini duyar duymaz kaçmaya başladı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde toplanan gelen bir grup, yasağa rağmen sokak ortasında asker eğlencesi düzenledi.

Ara sokakta meşaleler yakıp, dans eden grubun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

EĞLENCEYE POLİS BASKINI

Seslerden rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine pols ekipleri geldi. Ekipleri gören grup kaçmaya başlarken, yakalanan şahıslara idari işlem uygulandı.

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da asker eğlencesine polis baskını VİDEO