Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü

Sapağı kaçırdığı için direksiyon kıran sürücü kazaya neden oldu. 2 otomobilin çarpıştığı kazada direksiyon kıran sürücünün otomobili ortadan ikiye bölündü.

İstanbul Eyüpsultan’da, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında, sapağı kaçırınca direksiyonu kırdığı iddia edilen Tarık Polat idaresindeki otomobil ile o sırada seyir halinde olan Mehmet Akif Baysal idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile Polat’ın kullandığı otomobil, ortadan ikiye bölündü. Polat ve yanındaki bir kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM’de yoğunluk oluştu

Ağır yaralı olan Polat ile yanındaki şahıs, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortan ikiye bölündü VİDEO

