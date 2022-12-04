Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.471
0.28%
BTXN Coin
5.42
0.37%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü

    Sapağı kaçırdığı için direksiyon kıran sürücü kazaya neden oldu. 2 otomobilin çarpıştığı kazada direksiyon kıran sürücünün otomobili ortadan ikiye bölündü.
    • 04.12.2022 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü

    İstanbul Eyüpsultan’da, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkiinde saat 09.30 sıralarında, sapağı kaçırınca direksiyonu kırdığı iddia edilen Tarık Polat idaresindeki otomobil ile o sırada seyir halinde olan Mehmet Akif Baysal idaresindeki otomobil çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile Polat’ın kullandığı otomobil, ortadan ikiye bölündü. Polat ve yanındaki bir kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    TEM’de yoğunluk oluştu

    Ağır yaralı olan Polat ile yanındaki şahıs, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortan ikiye bölündü VİDEO

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #1

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #2

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #3

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #4

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #5

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #6

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #7

    Eyüpsultan’da, kaza yapa otomobil ortadan ikiye bölündü #8


    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
    Gündem

    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Mustafa Sarıgül tokadın ayarını tutturamadı
    Gündem

    Mustafa Sarıgül tokadın ayarını tutturamadı

    Görüş Bildir