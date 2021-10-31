Haseki’de elektrikli scooter denetimlerinde ceza yiyen Merdan Matiyev,”Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı” dedi.

İstanbul genelinde, elektrikli scooter kullanıcılarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Denetim noktalarından biri de Fatih ilçesi oldu. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fatih Haseki'de yapılan denetimlerde, iki kişiye aynı şeritte yan yana scooter kullanmaktan 314'er lira, bir başka sürücüye de kaldırımda scooter kullanmaktan 314 lira ceza uygulandı.

“2 GÜNDE BİR CEZA YİYORUM”

Ceza yiyen Türkmenistan uyruklu Merdan Matiyevi, kuralların kimse tarafından açıkça anlatılmamasına ve sık sık ceza yazılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım, daha pahalıya patladı gerçekten. Bu nedir yani? İki günde bir ceza yiyorum. Ben hiç anlamadım. Kuralları kimse anlatamıyor. Şu an 314 lira ceza yedim.”

Fatih’te ceza yiyen scooter sürücüsü, sık sık ceza yazılmasına tepki gösterdi ViDEO







“MADEM YASAK VAR BUNU SATMAYACAKLAR”

Kesilen cezaya itiraz ederek ödemeyeceğini iddia eden Mahmut Muhammedov, "Dün tramvay yolundan gittiğim için ceza yedim. Bugün de yolun kenarından gelirken yine ceza yedim. Şimdi neden ceza yediğimi bilmiyorum. Belki de yarın kask takmadığım için ceza kesecekler. Aldığımız yerde uyarı vermiyorlar. Madem yasak var bunu satmayacaklar." şeklinde konuştu.