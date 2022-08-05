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    Fatih'te çocuk kaçırma girişimi

    Sokakta oynayan çocukları kaçırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.
    • 05.08.2022 - 09:02
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    Fatih'te çocuk kaçırma girişimi

    İstanbul’un Fatih ilçesindeki sokakta oyun oynayan 2 çocuğun yanına, dün saat 14.10 sıralarında bir kişi geldi.

    Daha sonra çocuklara yaklaşan şüpheli, bir çocuğu kolundan tutarak sırtına almaya çalıştı.

    Sırtlayıp, götürmeye çalıştı

    Çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeyen şüpheli, bunu birkaç kez daha denedi.

    Diğer çocuğun müdahale etmesiyle şüphelinin elinden kurtulan çocuklar, kaçarak uzaklaştı.

    Operasyonla yakalandı

    Olay sonrasında araştırma yapan ekipler, şüphelinin T.A. olduğunu tespit etti.

    Yapılan operasyonda T.A. yakalanarak gözaltına alındı.

    Fatih’te çocuk kaçırma iddiasında şüpheli gözaltına alındı VİDEO

    Sosyal medyada büyük tepki

    Öte yandan, kaçırma iddiasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medya hesaplarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki gösterildi.

    Fatih te çocuk kaçırma girişimi #1

    Fatih te çocuk kaçırma girişimi #2

    Fatih te çocuk kaçırma girişimi #3


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