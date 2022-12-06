Seyir halinde olan 35 kodlu otobüsün içerisine meşale yakılarak atıldı. Şüpheliler otobüsten inip kaçarken, yolcular dumanla boğuştu.

İstanbul Fatih'te ilerleyen İETT otobüsünde panik anları yaşandı.

Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 kodlu otobüste bulunan şüpheli kişi veya kişilerce meşale atıldı.

Yakılarak otobüsün içerisine atılan meşaleden çıkan dumanlar yolcuları ürküttü.

Otobüs şoförü Fehim Geçim, kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Meşaleyi atan şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Meşale ve biber gazı bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Otobüs içerisinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Hortumun patlama sesi gibi bir patlama sesi geldi"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Fehim Geçim, “Duraktan çıktım bir ses geldi, duman oluşmaya başladı. Hemen kapıları açtım, yolcuların hepsi aşağı indi. Hortumun patlama sesi gibi bir patlama sesi geldi. Arkasından hemen duman yükseldi. Araba komple yandı diye düşünüp kapıların hepsini açtım. Yolcuların hepsi aşağı indi. Otobüsün içine atılan meşaleydi. Olay yeri inceleme ekiplerini bekliyoruz. İçeride koltuk sayısı kadar yolcu vardı. İçeride panik oldu, yolcular bağırdı. Meşaleyi atanları görmedim.” dedi.

Fatih'te ilerleyen İETT otobüsünde meşale paniği VİDEO

"Otobüstekiler korku içinde tahliye edildi"

Çarşı esnafından Zuhal Kılıç olay sırasında yaşananları şöyle anlattı:

"Saraçhane'de önce otobüste patlama sesi duyduk. Sonra duman çıktı ve otobüstekiler korku içinde tahliye edildi. Olay sonrası Fatih itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay mahalline geldi ve polis de inceleme başlattı. Biz de panik yaptık."