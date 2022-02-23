Fatih'te turistlerle taksici arasında otoyol ücreti tartışması

Taksici ile hasarlı kazaya karıştıktan sonra taksiden inen turistler arasında otoyol ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Turistlerin valizinden tutarak bırakmayan taksici, tepki gördü.

İstanbul’da taksi şoförü Mehmet Ayçiçek, Arnavutköy'den aldığı iki turist müşterisini Fatih'e getirdi.

İskenderpaşa Mahallesi'nde ilerleyen taksi, sürücüsünün virajda kontrolü kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı.

Savrulan otomobil, arkasındaki başka otomobile de zarar verdi.

ÜCRETLİ YOLDAN GEÇİŞTE ÖDEDİĞİ PARAYI DA İSTEDİ

Kaza üzerine iki turist, taksimetrede yazılı olan 200 lira ücreti şoföre vererek, buradan ayrılmak istedi.

Taksi şoförü Mehmet Ayçiçek'in, uygulamaya göre ücretli yoldan geçişte ödediği paranın da kendisine verilmesi gerektiğini öne sürmesiyle, turistlerle aralarında tartışma başladı.

Taksinin karıştığı kaza güvenlik kamerası kayıtlarına, taksici ile turistler arasında yaşanan tartışma ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

“POLİS” DİYE BAĞIRDI, ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Taksi şoförü, bagajlarını alarak gitmek isteyen turistleri engellemeye çalıştı.

Turistlerin valizini tutarak bırakmayan Mehmet Ayçiçek, “Polis” diye bağırdı.

Çevredekiler, “Bu kadar derdin içerisinde sen de paranın derdine düşmüşsün” şeklinde tepki gösterirken, taksici Ayçiçek de, “Bu araç 350 lira yakıyor. Ben paramı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ki” dedi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Otoyol geçiş ücretinin kendisine verilmesinde bir süre direten Ayçiçek, güçlükle sakinleştirildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle iki turist valizlerini alarak ayrıldı.

Hasar gören iki otomobilin sahibi de zararlarının karşılanmasını istedi.