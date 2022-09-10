Fatih’te yaya geçidindeki feci kaza kamerada

Fatih’te bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına aracın çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen kazada, yaya geçidinden bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 3 kadına araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın ve bebek ağır yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadınları ve bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaya geçidinde durmadı

İHA'nın haberine göre; polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde kadınların yaya geçidinden geçmek isterken hızla gelen aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor.

Fatih'te yaya geçidinde feci kaza VİDEO