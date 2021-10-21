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    Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu

    Piyasa değeri 1 milyon 700 bin lirayı bulan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:35
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    Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu

    İstanbul genelinde güvenlik güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve takiplerini sürdürüyor.

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balabanağa Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde kaçak ürün olduğu ihbarını aldı.

    Ekipler, iş yerinde depolanan kaçak parfümlerin piyasa sürülmek üzere sevkiyata hazırlandığını tespit etti.

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 700 BİN LİRA

    Harekete geçen ekipler, 19 Ekim Salı günü iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan  4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

    3 GÖZALTI

    Adreste bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Fatih te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu #1

    Fatih te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu #2

    Fatih te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu #3

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