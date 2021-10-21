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Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu

Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu

Piyasa değeri 1 milyon 700 bin lirayı bulan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.