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- Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu
Fatih'te yüz binlerce liralık kaçak parfümlere el konuldu
Piyasa değeri 1 milyon 700 bin lirayı bulan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 21.10.2021 - 17:34
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:35
İstanbul genelinde güvenlik güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve takiplerini sürdürüyor.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balabanağa Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde kaçak ürün olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, iş yerinde depolanan kaçak parfümlerin piyasa sürülmek üzere sevkiyata hazırlandığını tespit etti.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 700 BİN LİRA
Harekete geçen ekipler, 19 Ekim Salı günü iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan 4 bin 337 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Adreste bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.