Fatih'teki döviz bürosunun 2 çalışanı, 700 bin euro ile ortadan kayboldu Bir döviz bürosunun iki çalışanı, müşteriden teslim aldıkları 700 bin euro ile kayıplara karıştı. Döviz bürosunun sahibi, çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken; polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

DHA

Döviz kurunun yükselişe geçtiği şu günlerde sahte paralarla birlikte hırsızlık suçları da artışa geçti…

İstanbul Fatih’teki bu döviz bürosunda yaşananlar ise inanılmaz…

İddiaya göre, 1 Haziran Perşembe günü döviz bürosunun iki çalışanı, 700 bin euro teslim almaya bir müşterinin dükkanına gitti.

2 çalışan parayı, döviz bürosuna ait banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı.

700 bin euro ile ortadan kayboldular

Büronun 15 yıllık çalışanı Burak B. ve 2 yıllık çalışanı Ahmet Ş., önce döviz bürosu sahibine bankanın parayı kabul etmediğini söyledi daha sonra ise 700 bin euro ile ortadan kayboldu.

Çalışanlarına ulaşamayan döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İki şüphelinin, 700 bin euroyu teslim aldığı ve aynı gün içinde motosiklet satın alırken görüldüğü anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Başlarına bir iş geldiğini düşündü

Polis ekipleri, ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, döviz bürosunun sahibi Ahmet Özaslan başına gelenleri anlattı:

Kapalıçarşı'da döviz büromuz var. 2 tane çalışanım; biri 15 yıllık diğeri 2 yıllık. Çarşıdan arbitraj işleminin karşılığını almaya gittiler, 700 bin euro. Önce müşterimizden parayı teslim alıp, bankaya gitmeleri talimatını verdim. Bankaya gittiklerini, bankanın nakit istemediğini, başka bankaya gideceklerini söylediler. Ben de ofise gelmelerini söyledim. Onlar da 'tamam geliyoruz ağabey' dediler. Ama o andan sonra telefonlarına ulaşamadım. Aradan birkaç saat geçti, telaşlandım. Başlarına bir iş geldiğinden şüphelendim.

15 gündür haber yok

Karakola gittim, konuyla ilgili şikâyet dilekçemi oluşturdum. Kendileriyle ilgili herhangi bir şüphem yoktu. Başlarına bir iş geldiğini düşünüyordum. Fakat emniyet güçlerinin beni ihtar etmesiyle, kendilerinden de şikayetçi oldum. İfademi verdikten birkaç saat sonra haber geldi. Bunlara, Kadıköy tarafında yardım eden bir arkadaşları vardı, oraya gidiyorlar. Arkadaşları bir motosiklet satın alıyor, kendi adına. Motosiklet alırken görüntüleri de var. Çaldıkları parayla motosiklet satın alıp, yollarına devam ediyorlar. Kaçıyorlar. 15 gün olmasına rağmen henüz herhangi bir haber yok.

Aile, uzlaşmak istedi

Özaslan, şöyle devam etti:

Ailesi tarafından birinin hanımı, bize geçen hafta cumartesi günü bir haber getirdi. Paranın bir miktarını getireceğini, getirmesi durumunda şikayetimi geri almamı istediler. Ben de zararımın tamamen tazmin edilmesini ve ancak o şekilde şikayetimi ya geri alacağımı veya uzlaşacağımı söyledim. Fakat sonra yine haber alamadım kendilerinden.

"Önceden planlamışlar"

Bu olayın ardından iş yeri kameralarından çalışanların hal ve hareketlerini uzun süre izlediğini söyleyen Özaslan, "İzlediğim kadarıyla önceden tasarlamışlar, planlamışlar. Günlerce akşamları beraber oturup, bu konu üzerine çalışmışlar. 700 bin euro çaldılar. Nakit olarak üzerlerinde kaçırdılar." dedi.

Görünce ne yapacağını bilmiyor

Yaşananları hala kabul edemediğini belirten Özaslan, "Gördüğüm zamanda nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum açıkçası. Hani iki günlük biri olsa, ne bileyim 6 aylık 1 senelik biri olsa kızarsın, şikayetini geri almazsın. Her türlü şeyi yaparsın ama bu aile gibi. İnsan ne yapacağını şaşırıyor açıkçası. Görenlerin, duyanların yardımcı olmasını rica ediyorum." diye konuştu.